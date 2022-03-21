Южноукраинск, где тоже есть АЭС, вышли на мирный митинг для поддержки Энергодара

Сотрудники Южно-Украинской АЭС присоединились к акции солидарности для поддержки жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.

Южноукраинская атомная электростанция находится на левом берегу реки Южный Буг в Николаевской области.

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На митинг вышли несколько десятков человек. В руках они держали украинские флаги.

Ситуация в Энергодаре

Энергодар на Запорожье находится под временной оккупацией россиян. Горожане активно выходили на митинги против агрессора, но сейчас это очень опасно. Оккупанты похищают и пытают активистов. К примеру, они похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка

Поэтому люди сейчас устраивают протесты онлайн.

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