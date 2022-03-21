Южноукраинск, где тоже есть АЭС, вышли на мирный митинг для поддержки Энергодара
21 марта 2022 , 17:04Читати новину українською
Источник:Энергоатом
Сотрудники Южно-Украинской АЭС присоединились к акции солидарности для поддержки жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.
Южноукраинская атомная электростанция находится на левом берегу реки Южный Буг в Николаевской области.
Кстати Перепутали с Россией: кафиры привезли ОМОН для разгона митинга в Энергодаре
На митинг вышли несколько десятков человек. В руках они держали украинские флаги.
Ситуация в Энергодаре
Энергодар на Запорожье находится под временной оккупацией россиян. Горожане активно выходили на митинги против агрессора, но сейчас это очень опасно. Оккупанты похищают и пытают активистов. К примеру, они похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка
Поэтому люди сейчас устраивают протесты онлайн.
По теме – Энергодарцы вышли на массовый митинг и требуют вернуть из плена заместителя мэра: