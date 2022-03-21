Енергодар, що на Запоріжжі, перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Містяни активно виходили на мітинги проти агресора, але зараз це дуже небезпечно. Окупанти викрадають та катують активістів. Наприклад, вони викрали першого заступника мера Івана Самойдюка

Тому люди наразі влаштовують протести онлайн.