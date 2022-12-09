Как оказалось, злоумышленница почти 5 лет скрывалась от следствия. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Злоумышленница сама пришла в НАБУ

Как стало известно, НАБУ задержала женщину, которую обвиняют по делу о завладении средствами Южноукраинской АЭС. Злоумышленница находилась в международном розыске. Она уклонялась от правоохранителей с 2018 года и в конце концов 8 декабря добровольно прибыла к детективам НАБУ.

Так, женщина с другими участниками схемы причастна к завладению денежными средствами Южноукраинской АЭС в общем размере 27,9 миллиона гривен. Преступление произошло в результате организации процедур государственных закупок по завышенным в 18 – 34 раза ценам.

В итоге злоумышленнице избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,013 миллиона гривен залога.

В случае внесения залога на нее будут возложены такие обязанности:

прибывать по каждому вызову в суд;

не отлучаться из Киева без разрешения суда;

сообщать суд об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими обвиняемыми и свидетелями, допрошенными на досудебном расследовании;

сдать на хранение в соответствующие органы Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Напомним, накануне следователи НАБУ вместе с САП сообщили о подозрении трем участникам преступной организации в Одессе. Известно, что злоумышленники взяли под контроль практически все вопросы экономической жизни города.