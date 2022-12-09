Як виявилось, зловмисниця майже 5 років переховувалась від слідства. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Зловмисниця сама прийшла до НАБУ

Як стало відомо, НАБУ затримало жінку, обвинувачену у справі щодо заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС. Зловмисниця перебувала у міжнародному розшуку. Вона ухилялась від правоохоронців з 2018 року і врешті-решт 8 грудня добровільно прибула до детективів НАБУ.

Так, жінка з іншими учасниками схеми є причетною до заволодіння грошовими коштами Південноукраїнської АЕС у загальному розмірі 27,9 мільйона гривень. Злочин відбувся внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18 – 34 рази цінами.

У підсумку зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,013 мільйони гривень застави.

У разі внесення застави на неї буде покладено такі обов’язки:

прибувати за кожним викликом до суду;

не відлучатися з Києва без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими та свідками допитаними на досудовому розслідуванні;

здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, напередодні слідчі НАБУ разом із САП повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі. Відомо, що зловмисники взяли під контроль практично всі питання економічного життя міста.