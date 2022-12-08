В ЦПК пояснили, що ухвала відкриває шлях для внесення його до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію.

Увага Переховується в елітному будинку: журналісти знайшли розшукуваного ексголову НБУ Шевченка

У випадку ж повернення до України, його мають затримати на кордоні і доставити до суду впродовж 48 годин,

– йдеться у повідомлені.

У НАБУ додали, що після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

У чому підозрюють Шевченка

Шевченка та ще чотирьох високопосадовців Укргазбанку підозрюють в організації схеми виведення 206 мільйонів гривень з держбанку.

Повідомляють, що схема діяла майже 5 років, хоча структури банку повідомляли, що економічної доцільності від залучення агентів немає. Обсяг виплат "агентам" був більшим, ніж прибуток, який банку приносили залучені клієнти.

Як саме діяла злочинна схема

Слідство має докази, що керівники Укргазбанку укладали фіктивні договори з нібито "агентами", які насправді були звичайними ФОП.

Останні мали привести в банк нових великих клієнтів, але насправді все відбувалося без їх участі.

"Ба більше, великі державні компанії і так були змушені переходити до держбанків через рішення Кабміну", – нагадали у ЦПК.

Уточнення від НАБУ

Слідчі НАБУ уточнили, що впродовж 2014 – 2019 років керівництво Укргазбанку забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з агентами.

Важливо! Підозра не стосується періоду перебування Шевченка на посаді Голови Нацбанку, а виконання ним повноважень Голови правління публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк".