Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро. До речі, 21 жовтня цього року НАБУ і САП повідомили Грановському про підозру.
Зверніть увагу Соратник Порошенка Грановський отримав візу для переїзду в Ізраїль, – ЗМІ
Чому Грановського оголосили в розшук
НАБУ розшукує колишнього нардепа через те, що його вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 мільйона гривень шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі).
Грановському повідомили про підозру
За інформацією слідства, народний депутат восьмого скликання організував схему, яка полягала у тому, що Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива підприємству нижче за ринкові ціни. Згодом ця компанія перепродавала товар іноземцям з реального сектору економіки за конкурентними цінами. Фактичне постачання забезпечував Одеський припортовий завод.
Схема діяла впродовж березня – грудня 2015 року, через неї ОПЗ недоотримав дохід у приблизно 93,3 мільйона гривень.
Що відомо про Грановського
- Грановський був депутатом у 2014 році від БПП, але залишив партію у 2019 році.
- У роки президентства Порошенка Грановського часто називали в ЗМІ "смотрящим" глави держави за прокуратурою, судами і СБУ. Сам він це спростовував.
- Депутат втік за кордон. Він отримав візу для переїзду в Ізраїль.
- У 2019 році з'явилася інформація, що Грановського розшукує Інтерпол.
- Також ДБР у 2019 році почало розслідування проти Грановського через перешкоджання обрання нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького у Харкові.
- До речі, бізнес-партнер Грановського у 2021 році відправив до Угорщини рекордну кількість цигарок.