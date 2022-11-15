Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро. До речі, 21 жовтня цього року НАБУ і САП повідомили Грановському про підозру.

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Чому Грановського оголосили в розшук

НАБУ розшукує колишнього нардепа через те, що його вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 мільйона гривень шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі).

Грановському повідомили про підозру

За інформацією слідства, народний депутат восьмого скликання організував схему, яка полягала у тому, що Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива підприємству нижче за ринкові ціни. Згодом ця компанія перепродавала товар іноземцям з реального сектору економіки за конкурентними цінами. Фактичне постачання забезпечував Одеський припортовий завод.

Схема діяла впродовж березня – грудня 2015 року, через неї ОПЗ недоотримав дохід у приблизно 93,3 мільйона гривень.

Що відомо про Грановського