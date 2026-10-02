Один из первых таких в СССР: что известно о Южном мосте, на который нацелилась Россия

Южный мост – одна из главных транспортных артерий Киева, соединяющая правый и левый берега столицы. После российских ударов 1 – 2 октября движение по нему пришлось ограничить.

Строительство Южного моста через Днепр началось еще в 1983 году, сообщает 24 Канал.

Когда открыли Южный мост?

Сооружение задумывалось как комбинированный мостовой переход: по нему должны были одновременно двигаться автомобили и поезда метро.

Мост имеет длину около 1,26 километра и шесть полос для автомобилей – по три в каждом направлении. Посередине проходят два пути метро.

Проект Южного моста связан с именем Георгия Фукса – одного из самых известных киевских мостостроителей. Он также причастен к созданию и проектированию других столичных мостов – Северного, Подольско-Воскресенского и Метро.

В целом строительство Южного моста длилось семь лет.

25 декабря 1990 года Южный мост открыли для автомобильного движения. Тогда Украина еще входила в состав СССР.

Метро запустили позже – 30 декабря 1992 года, уже после провозглашения независимости Украины.

С момента открытия Южный мост стал важным транспортным звеном между правым и левым берегами Киева.

Чем особенна конструкция моста?

Особенностью конструкции моста стала вантовая система. Она включает два пилона и 144 ванты – стальные тросы, которые поддерживают основной пролет сооружения.

Южный мост стал одним из первых больших вантовых мостов в СССР, соединенных с железнодорожным транспортом.

За инженерные решения, использованные при строительстве Южного моста, проект в 1989 году был удостоен Государственной премии СССР.

По словам экспертов, полностью разрушить Южный мост несколькими ударами чрезвычайно сложно.

В то же время повреждение отдельных элементов может повлиять на его эксплуатацию и потребовать дополнительного обследования и ремонта.

Южный мост уже неоднократно ремонтировали. В частности, работы проводились с вантами, анкерными конструкциями, дорожным полотном и деформационными швами.

Почему Россия нацелилась именно на Южный мост?

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов в комментарии DW объяснил, что Южный мост россияне могли выбрать для ударов из-за его важности для транспортной системы Киева.

Через него проходит метро, а во время желтого уровня воздушной тревоги именно по этому маршруту разрешалось движение поездов.

Кроме того, мост имеет большое значение для автомобильного и грузового транспорта. Другие киевские переправы имеют свои ограничения: на мосту Патона действуют технические ограничения, а Дарницкий и Подольский мосты менее удобны с точки зрения дорожного сообщения.

По подсчетам Беспалова, в часы пик метро через Южный мост может перевозить около 10 – 15 тысяч человек в час. Поэтому длительная остановка его работы существенно затруднила бы сообщение между левым и правым берегами.