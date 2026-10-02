Південний міст через Дніпро почали будувати ще у 1983 році, розповідає 24 Канал.

Коли відкрили Південний міст?

Споруду задумали як комбінований мостовий перехід: по ньому мали одночасно рухатися автомобілі та поїзди метро.

Міст має довжину близько 1,26 кілометра та шість смуг для автомобілів – по три в кожному напрямку. Посередині проходять два шляхи метро.

Проєкт Південного мосту пов'язаний з ім'ям Георгія Фукса – одного з найвідоміших київських мостобудівників. Він також дотичний до створення і проектування інших столичних мостів – Північного, Подільсько-Воскресенського і Метро.

Загалом будівництво Південного мосту тривало сім років.

25 грудня 1990 року Південний міст відкрили для автомобільного руху. Тоді Україна ще була у складі СРСР.

Метро запустили пізніше – 30 грудня 1992 року, вже після проголошення незалежності України.

Від моменту відкриття Південний міст став важливою транспортною ланкою між правим і лівим берегами Києва.

Чим особлива конструкція мосту?

Особливістю конструкції мосту стала вантова система. Вона включає два пілони та 144 ванти – сталеві канати, які підтримують основний проліт споруди.

Південний міст став одним із перших великих вантових мостів у СРСР, поєднаних із залізничним транспортом.

За інженерні рішення, використані під час спорудження Південного мосту, проєкт у 1989 році відзначили Державною премією СРСР.

За словами експертів, повністю зруйнувати Південний міст кількома ударами надзвичайно складно.

Водночас пошкодження окремих елементів можуть впливати на його експлуатацію та вимагати додаткового обстеження і ремонту.

Південний міст уже неодноразово ремонтували. Зокрема, роботи проводили з вантами, анкерними конструкціями, дорожнім полотном та деформаційними швами.

Чому Росія націлилася саме на Південний міст?

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов у коментарі DW пояснив, що Південний міст росіяни могли обрати для ударів через його важливість для транспортної системи Києва.

Через нього проходить метро, а під час жовтого рівня повітряної тривоги саме цим маршрутом дозволяли рух поїздів.

Крім того, міст має велике значення для автомобільного та вантажного транспорту. Інші київські переправи мають свої обмеження: на мосту Патона діють технічні обмеження, а Дарницький і Подільський мости менш зручні з точки зору дорожнього сполучення.

За підрахунками Беспалова, у години пік метро через Південний міст може перевозити близько 10 – 15 тисяч людей на годину. Тому тривале припинення його роботи суттєво ускладнило б сполучення між лівим і правим берегами.