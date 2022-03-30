JYSK полностью прекращает работу в России

Датская сеть мебельных магазинов JYSK решила полностью разорвать бизнес с Россией. В начале марта компания временно закрыла магазины на территории страны-агрессора.

В пресс-службе компании сообщили, что после 4 недель временного закрытия магазинов стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет страну-агрессора.

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"Все магазины JYSK в России временно закрыты с 3 марта. Сегодня (30 марта – 24 канал) JYSK объявляет, что закрытие будет постоянным. JYSK полностью выходит из России", – говорится в сообщении.

Президент и генеральный директор JYSK Ян Бег отметил, что компания приехала в Россию с желанием предоставить выгодное предложение населению и приступила к работе с хорошим стартом.

Однако в условиях войны против Украины команда менеджмента и владельцы не видят альтернативу закрытию деятельности в России.

Начиная с 31 марта, магазины JYSK в России временно откроют, чтобы осуществить распродажу и опустошить их. После того, как продукты будут проданы, магазины закроют навсегда,

– сообщили в пресс-службе.

Следует заметить, что сотрудники JYSK получат зарплату, согласно местным правилам в рамках закрытия.

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