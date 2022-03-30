У пресслужбі компанії повідомили, що після 4 тижнів тимчасового закриття магазинів стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди й повністю покине країну-агресорку.

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"Усі магазини JYSK у Росії тимчасово закриті з 3 березня. Сьогодні (30 березня – 24 канал) JYSK оголошує, що закриття буде постійним. JYSK повністю виходить з Росії", – мовиться у повідомленні.

Президент і генеральний директор JYSK Ян Бьоґ зазначив, що компанія приїхала в Росію з бажанням надати вигідну пропозицію населенню і почала роботу з гарним стартом.

Однак в умовах війни проти України команда менеджменту та власники не бачать альтернативи закриттю діяльності в Росії.

Починаючи з 31 березня, магазини JYSK в Росії тимчасово відкриють, щоб здійснити розпродаж та спустошити їх. Після того, як продукти продадуть, магазини закриють назавжди,

– повідомили у пресслужбі.

Варто зауважити, що співробітники JYSK отримають зарплату, відповідно до місцевих правил у рамках закриття.

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