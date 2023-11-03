К 30-летию компания "АТБ" собрала 160-миллионный донат для ВСУ: марафон единства продлили

Один из самых узнаваемых народных брендов страны "АТБ" отмечает 30 лет с момента основания. Учитывая войну, компания не станет устраивать праздничный концерт с шампанским или салютами – сейчас это не ко времени.

В свою очередь, собственную популярность среди широких слоев населения и многолетнюю безупречную репутацию в бизнес-секторе "АТБ" направляет на единение ради приближения будущей Победы. Ведь для всех украинцев возвращение мира сегодня является основным вопросом.

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Компания "АТБ" продлила благотворительный сбор еще на месяц

Нынешний юбилей лидера отечественного ритейла полностью посвящен помощи украинским воинам, защищающим страну от врага. Ключевым событием к 30-летию "АТБ" стал беспрецедентный благотворительный марафон, цель которого – сбор стомиллионного доната для Вооруженных сил Украины.

Участие в нем приняли как партнеры компании по бизнесу, так и миллионы граждан. В первый месяц проекту удалось собрать немалую сумму – 60 миллионов гривен. Как патриотический бизнес "АТБ" добавляет к ним еще 100 миллионов собственных средств, увеличив общую сумму "юбилейного" доната для ВСУ до 160 миллионов гривен.



Компании удалось собрать 160 миллионов гривен / Фото "АТБ"

Сейчас уже идет работа по сбору заявок от Генерального штаба и военно-гражданских администраций страны по закупке необходимого оборудования, транспорта и так далее. В настоящее время в компании сообщили, что проект, который стал новым трендом в отечественной бизнес-среде, продлен еще на месяц.

Следовательно, благотворительный марафон "АТБ" продлится до конца ноября и возможностей поддержать украинских героев станет больше. Конечно, все подарки к юбилею и дальше конвертируются в помощь военным.

"Сейчас все мнения, энергия и помощь направлены на наши ВСУ и все силы обороны", – отметил в поздравлении-обращении к коллегам, бизнес-партнёрам и покупателям в фейсбуке Борис Марков, генеральный директор и глава Совета директоров корпорации "АТБ". Также, по его словам, лучшим отличием и подарком для компании на юбилей будет именно донат в пользу военных.

Присоединиться к благотворительному марафону "АТБ" может любой желающий независимо от состояния, статуса или других факторов. Для этого была создана лимитированная серия разнообразных сувениров. Уникальная "Коллекция единства "АТБ" содержит качественные товары всех ценовых категорий: фирменные стикеры, футболки, толстовки, носки, чашки, блокноты, ручки, записные книжки, брендированную посуду и много всяческих сувениров с патриотическим характером.

Средства от продажи коллекционных товаров как в магазинах сети (в торговых залах созданы специальные стойки и полочки), так и заказанных на сайте онлайн-магазина "АТБ", направят в помощь ВСУ. Также можно дистанционно задонатить напрямую – по этим реквизитам.

Вскоре все собранные средства станут самыми необходимыми для защитников вещами:

современными дронами,

машинами спецназначения,

тепловизорами,

средствами связи и так далее.

Фактически, каждая переданная гривна конвертируется в оружие Победы и, соответственно, в мирное будущее. За три десятилетия компания реализовала огромное количество беспрецедентных по масштабам, привлечению звезд, социальной значимости и собранным суммам благотворительных проектов.

Разумеется, во времена полномасштабного вторжения врага основные усилия направлены на поддержку Вооруженных сил, медицинских учреждений, спасателей, вынужденных переселенцев, пострадавших от ракетных ударов, волонтерских организаций, добровольческих формирований и так далее. Кроме сотен тонн гарантированно качественного провианта, украинские защитники получили от "АТБ" тысячу современных дронов разных типов и столько же специальных автомобилей (вездеходные грузовики, многофункциональные пикапы, автоцистерны, оперативно-штабные машины, пиротехнические автомобили и другие). А общая сумма помощи от АТБ уже превышает миллиард гривен и продолжает стремительно расти.