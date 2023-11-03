Натомість власну популярність серед широких верств населення та багаторічну бездоганну репутацію у бізнес-секторі "АТБ" спрямовує на єднання заради наближення майбутньої Перемоги. Адже для всіх українців повернення миру сьогодні є основним питанням.

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Компанія "АТБ" продовжила благодійний збір ще на місяць

Цьогорічний ювілей лідера вітчизняного ритейлу цілковито присвячено допомозі українським захисникам, які захищають країну від ворога. Ключовою подією до 30-річчя "АТБ" став безпрецедентний благодійний марафон, що мав на меті збір стомільйонного донату для Збройних сил України.

Участь у ньому взяли як партнери компанії по бізнесу, так і мільйони громадян. Протягом першого місяця проєкту вдалося зібрати чималу суму – 60 мільйонів гривень. Як патріотичний бізнес "АТБ" додає до них ще 100 мільйонів власних коштів, збільшивши загальну суму "ювілейного" донату для ЗСУ до 160 мільйонів гривень.



Компанії вдалося зібрати 160 мільйонів гривень / Фото "АТБ"

Зараз уже триває робота зі збирання заявок від Генерального штабу та військово-цивільних адміністрацій країни щодо закупівлі необхідного обладнання, транспорту тощо. Наразі в компанії повідомили, що проєкт, який став новим трендом у вітчизняному бізнес-середовищі, продовжено ще на місяць.

Отже, благодійний марафон "АТБ" триватиме до кінця листопада і можливостей підтримати українських героїв побільшає. Звісно ж, усі подарунки до ювілею й далі конвертуються у допомогу військовикам.

"Зараз усі думки, енергія та допомога спрямовані на наші ЗСУ й усі сили оборони", – зазначив у привітанні-зверненні до колег, бізнес-партнерів і покупців у фейсбуку Борис Марков, генеральний директор і голова Ради директорів корпорації "АТБ". Також, за його словами, найкращою відзнакою та подарунком для компанії на ювілей буде саме донат на користь наших військовиків.

Долучитися до благодійного марафону "АТБ" може кожен охочий незалежно від статків, статусу чи будь-яких інших факторів. Для цього було створено лімітовану серію різноманітних сувенірів. Унікальна "Колекція єдності "АТБ" містить якісні товари усіх цінових категорій: фірмові стікери, футболки, худі, шкарпетки, чашки, блокноти, ручки, записнички, брендований посуд і багато усіляких сувенірів з патріотичним характером.

Кошти від продажу колекційних товарів, як у магазинах мережі (в торговельних залах створено спеціальні стійки та полички), так і замовлених на сайті онлайн-магазину "АТБ", спрямують на допомогу ЗСУ. Також є можливість дистанційно задонатити напряму – за цими реквізитами.

Уже незабаром усі зібрані кошти стануть найнеобхіднішими для захисників речами:

сучасними дронами,

автівками спецпризначення,

тепловізорами,

засобами зв’язку тощо.

Фактично кожна передана гривня конвертується у зброю Перемоги та, відповідно, у мирне майбутнє. За три десятиріччя компанія реалізувала величезну кількість безпрецедентних за масштабами, залученням зірок, соціальною значущістю та зібраними сумами благодійних проєктів.

Ясна річ, у часи повномасштабного вторгнення ворога основні зусилля спрямовані на підтримку Збройних сил, медичних установ, рятівників, вимушених переселенців, постраждалих від ракетних ударів, волонтерських організацій, добровольчих формувань тощо. Окрім сотень тонн гарантовано якісного провіанту, українські захисники отримали від "АТБ" тисячу сучасних дронів різних типів і стільки ж спеціальних автомобілів (всюдихідні вантажівки, багатофункціональні пікапи, автоцистерни, оперативно-штабні машини, піротехнічні автівки та інші). А загальна сума допомоги від "АТБ" уже перевищує мільярд гривень і продовжує стрімко зростати.