Кого россияне больше всего боятся в оккупированном Мариуполе и к чему там готовятся силовики

На территории оккупированного Мариуполя заметили нацгвардейцев и ФСБшников, которые планируют осуществить в городе очередные зачистки среди населения. Россияне очень не хотят, чтобы определенная информация просачивалась в информационное пространство, поэтому открывают "охоту" на некоторых мариупольцев.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты нервничают, когда украинские патриоты, которые сейчас живут в оккупированном Мариуполе, проводят фиксацию их перемещений: что и куда движется, в каком количестве. Эти данные в первую очередь получают ВСУ и украинские спецслужбы.

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Иллюзия подготовки к наступлению

Андрющенко отметил, что все понимают, что эта информация поступает от мариупольцев, которые представляют движение сопротивления и собирают соответствующие данные касательно оккупантов.

Например, на этой неделе было много разговоров, что россияне с контролируемой стороны Днепра накапливают определенные суда, чтобы якобы форсировать реку или в районе Днепропетровской, или Херсонской областей,

– отметил Андрющенко.

Однако руководитель "Центра изучения оккупации" считает, что у оккупантов нет пока сил и резервов для масштабных наступательных действий. Даже на российских базах, где противник накапливает технику и готовит своих военных, ресурса мало.

У них нет возможности для новых наступлений, кроме тех, что уже продолжаются. У них просто нет живой силы. Поэтому россияне могут делать маневры, стягивать лодки, чтобы создать иллюзию подготовки к наступлению,

– считает Андрющенко.

Где в Мариуполе планируются зачистки

Сегодня россиянам мешает то, что в Мариуполе регулярно осуществляется фиксация их действий. Чтобы этого не было, проводятся зачистки. По словам Андрющенко, когда они начинаются, движение сопротивления на этот период замирает, или эвакуируется. Но каждый раз российские силовики надеются схватить партизан.

На этот раз, согласно информации Андрющенко, они планируют осуществить зачистку центрального района Мариуполя, где как раз на днях была зафиксирована перевозка краденого оккупантами из порта металлолома.

Также они собираются провести зачистку в части Приморского района, потому что там, по словам Андрющенко, расположено несколько российских баз, в частности ОМОНа, Росгвардии, ФСБ. Уже стянуты все подразделения Росгвардии, поэтому ожидается, что в ближайшие дни процесс "охоты" на партизан начнется.