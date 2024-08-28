К чему могут готовиться ВСУ на Южном направлении: обзор фронта от Свитана

ВСУ активно работают и имеют успехи в Курской области. Россиянам пришлось снимать часть войск с Запорожского и Херсонского направления, чтобы усилить Курское.

Как этим могут воспользоваться Вооруженные силы Украины в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала объяснил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Что происходит в Белгородской области

В соцсетях российские военкоры сетуют, что ВСУ удалось зайти на территорию Белгородской области в населенный пункт Журавлевка.

Ранее россияне начали атаки несколько южнее – возле Волчанска, что на Харьковщине. Свитан объяснил, что лобовыми атаками оттуда выдавить их силам обороны сложно, поэтому начали работать по флангам.

Оптимальный вариант – расширять этот плацдарм, заходить на Белгородскую территорию и срезать российские клинья на Харьковщине,

– отметил летчик-инструктор.

Минус Су-25

На Краматорском направлении украинские силы обороны сбили российский самолет Су-25. Из кадров, появившихся в сети, видно, что по судну отработал зенитно-ракетный комплекс.

Во-первых, это показатель, что россияне продолжают совершать значительное количество полетов на малых высотах и даже попадают в радиус поражения украинских ЗРК.

Во-вторых, россияне не боятся терять штурмовиков и пилотов. Хотя наиболее профессиональные летчики закончились еще в 2022 – 2023 годах, заметил Свитан.

Бои на Юге

Известно, что для усиления россияне перебрасывают часть войск на Курщину с южного направления оккупированных территорий Украины.

Свитан предположил, что вполне вероятно можно будет увидеть вскоре движение ВСУ в направлении Пологов и Васильевки.

В свою очередь перерезания сухопутного коридора в Бердянск сделает невозможным логистику россиян в Крым.

Вероятно, подготовка к будущим контратакам уже происходит. Уже бои продолжаются на Курщине, есть заход на Белгородскую область, возможен заход на Брянскую,

– подчеркнул военный эксперт.