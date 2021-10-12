К чему приведет экс-президента РФ Дмитрия Медведева об Украине и Зеленском

Вышла критическая и очень необычная статья с обвинениями против Зеленского уже от Медведева. Обвинения Медведева против Зеленского выглядят примитивно, в маргинальном стиле Шария. Похоже, это все, на что способны в Кремле.

"Нынешний президент этой измученной страны..., из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины".

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"Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону".

О какой "смене позиции" может идти речь интересно, что и кто там обещал? Наш МИД и парламент ничего не согласовывали, мы ни о каких договоренностях с Кремлем не знаем, а значит их нет.

Кажется, ну, на кого рассчитано это нафталиновое блеянье, напоминающее по стилю фельетоны "Правды" из 70-х годов?

Это неслучайно. Все два с половиной года Россия борется за влияние на Зеленского, пытается эмоционально воздействовать на его сознание и его страхи. Зеленский пытается найти с Россией компромиссы, пытается быть удобным партнером для Кремля, поэтому начальником комитета по разведке и куратором всех спецопераций против России Зеленский назначил открытого пророссийского политика Руслана Демченко, поэтому с Кремлем напрямую говорит всемогущий Андрей Ермак, поэтому министром обороны остается маразматичный Андрей Таран. Эти безопасные для Кремля люди – гарантия для России, что никаких резких движений и эскалации боевых действий со стороны Украины не будет.

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Главная цель Путина – это прекращение огня на Донбассе, потому что прекращение огня – это и есть фактическая капитуляция, прекращение сопротивления.

И очевидно, что статья Медведева – это очередной психологический удар по Зеленскому, часть политической кампании, которую Ермак и Демченко проводят в окружении президента. Думаю, в ближайшее время мы можем услышать очередные заявления Банковой о новых "мирных инициативах".

Разумеется, все "оголтелые националистические силы", все граждане в Украине должны продолжить весьма эффективное давление на власть, чтобы не допустить реализации путинской стратегии.

Медведев понимает – давление гражданского общества навязывает нашей власти повестку сопротивления, повестку борьбы.

Да, только антироссийский курс и прозападный курс получит в Украине поддержку общества. И на Банковой и в Кремле не должно быть на этот счет никаких сомнений.

Да, любые попытки прекратить стрелять в Украине приведут к Майдану. У Путина и Медведева и всей их агентуры нет шансов.

Да, Украина окрепнет, и у нас найдутся герои, которые даже в нынешних тяжелых условиях сражаются на фронте, и придет время - мы вышвырнем оккупантов и с Донбасса и из Крыма.

Мы ведь тоже люди терпеливые, и Путина в гроб уложим.

А лучшим ответом на все истеричные письма из Кремля станут демонстрации патриотов 14 октября в день Защитников и защитниц Украины.