К чему приведет повышение учетной ставки до 25% годовых

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 25% годовых! Напомню, что до сегодняшнего дня ставка составляет 10% годовых.

Неожиданность

Очень неожиданное для меня решение. Прогнозировал, что, при всей необходимости, существенно повысить ставку еще в первые дни большой войны, НБУ продолжит политику относительно дешевых денег для экономики.

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Тем временем цены растут очень быстро. С начала года – более чем на 10%. Ожидается, что годовая инфляция будет выше 20%.

Основные причины спровоцированы рашистской агрессией. Среди них – рост мировых цен на энергоресурсы, падение курса гривны, ограничение производства и торговли в Украине.

Теория

Главная задача Нацбанка согласно Конституции – удержание стабильности гривны, трактуемой законом о НБУ как ценовая стабильность. То есть низкая инфляция. Желательно – около 5% в год.

Теория гласит, что высокая учетная ставка уменьшит инфляцию. Поднятие ставки потенциально поднимет стоимость денег в экономике и свяжет гривневую массу. Банки должны увеличить проценты по депозитам. Граждане будут меньше покупать товары и услуги, а больше будут экономить в гривневых инструментах.

Это была теория. Что в наших реалиях?

Практика

Дефицит государственного бюджета гигантский. По данным Министра финансов, ежемесячно казне не хватает более 5 миллиардов долларов доходов для финансирования только критических расходов (война, пенсии, бюджетники, переселенцы и т.п.).

Западные партнеры пока дают около 2 миллиардов долларов грантами и кредитами. Остальное Минфин привлекает из-за внутренних заимствований.

Частично давали государству взаймы коммерческие банки, компании и граждане под 10 – 11% годовых. Но большинство военных ОВДЗ выкупает Нацбанк за счет печати гривен.

После поднятия учетной ставки до 25%, Нацбанк будет продавать коммерческим банкам свои депозитные сертификаты под 23% годовых. Конечно, у банков пропадет желание покупать ОВДЗ под более низкий процент.

Последствия будут следующие:

Ставки по банковским депозитам в гривнах сильно вырастут. Возможно, вплоть до 20% годовых.

Минфину придется повышать доходность по новым ОВДЗ до уровня 20 – 25% годовых.

25% годовых. Спрос на доллары уменьшится, курс ₴/$ не будет стремительно падать. Возможно, что гривна немного подрастет по отношению к доллару.

Также следует отметить, что Нацбанк действительно независим от Кабмина и Президента. Потому что этот шаг им точно не понравится.