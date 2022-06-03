Несподіванка

Дуже неочікуване для мене рішення. Прогнозував, що, при всій необхідності суттєво підвищити ставку ще в перші дні великої війни, НБУ продовжить політику відносно дешевих грошей для економіки.

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Тим часом ціни зростають дуже швидко. З початку року – на понад 10%. Очікується, що річна інфляція буде вища за 20%.

Основні причини породжені рашистською агресією. Серед них – зростання світових цін на енергоресурси, падіння курсу гривні, обмеження виробництва та торгівлі в Україні тощо.

Теорія

Головне завдання Нацбанку згідно з Конституцією – утримання стабільності гривні, що трактується законом про НБУ як цінова стабільність. Тобто, низька інфляція. Бажано – близько 5% на рік.

Теорія говорить, що висока облікова ставка зменшить інфляцію. Підняття ставки потенційно підніме вартість грошей в економіці та зв‘яже гривневу масу. Банки мають збільшити відсотки за депозитами. Громадяни менше куплятимуть товари та послуги, а більше заощаджуватимуть у гривневих інструментах.

Це була теорія. Що ж у наших реаліях?

Практика

Дефіцит державного бюджету України гігантський. За даними Міністра фінансів, щомісячно скарбниці не вистачає понад 5 мільярдів доларів доходів для фінансування лише критичних видатків (війна, пенсії, бюджетники, переселенці тощо).

Західні партнери поки що дають біля 2 мільярди доларів грантами і кредитами. Решту Мінфін залучає через внутрішні запозичення.

Частково давали державі в борг комерційні банки, компанії та громадяни під 10 – 11% річних. Але більшість військових ОВДП викуповує Нацбанк за рахунок друкування гривень.

Після підняття облікової ставки до 25% Нацбанк продаватиме комерційним банкам свої депозитні сертифікати під 23% річних. Звісно, у банків пропаде бажання купляти ОВДП під значно нижчий відсоток.

Наслідки будуть наступні:

Ставки за банківськими депозитами в гривнях сильно виростуть. Можливо, аж до 20% річних.

Мінфіну доведеться підвищувати дохідність за новими ОВДП до рівня 20 – 25% річних.

25% річних. Попит на долари зменшиться, курс ₴/$ не падатиме стрімко. Можливо, що гривня трохи підросте проти долара.

Також варто відзначити, що Нацбанк справді незалежний від Кабміну та Президента. Бо їм цей крок точно не сподобається.