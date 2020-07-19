К Черному морю приближается ракетный эсминец США
Ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke ВМС США приближается к водам Черного моря. Цель его визита – участие в международных учениях Sea Breeze-2020.
Это уже пятый американский корабль, который был в Черном море с начала 2020 года. Об этом сообщили на странице ВМС США в твиттере.
Важно Военные корабли НАТО прибыли в Черное море: красноречивые фото
7 июля в акваторию Черного моря вошли корабли постоянной противоминной группы НАТО.
Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США относительно коллективной защиты Европы,
– заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий Шестым флотом США.
Актуально Громкие выстрелы и мощные маневры: как проходят масштабные военные учения НАТО
Учения Sea Breeze-2020: главное
- Совместные военные учения проходят каждый год. Это один из важных инструментов перехода Военно-Морских Сил ВСУ к международным стандартам.
- Цель учений – повышение боевой готовности и отработка тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море. Учения продлятся до 19 июля.
- Нынешние учения пришлось сократить до 7 суток из-за пандемии коронавируса. К участию в учениях привлекают только корабли и самолеты.
- В учениях представлены вооруженные силы 10 стран НАТО – Болгарии, Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.