Ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke ВМС США приближается к водам Черного моря. Цель его визита – участие в международных учениях Sea Breeze-2020.

Это уже пятый американский корабль, который был в Черном море с начала 2020 года. Об этом сообщили на странице ВМС США в твиттере.

Важно Военные корабли НАТО прибыли в Черное море: красноречивые фото

7 июля в акваторию Черного моря вошли корабли постоянной противоминной группы НАТО.

Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США относительно коллективной защиты Европы,

– заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий Шестым флотом США.

Актуально Громкие выстрелы и мощные маневры: как проходят масштабные военные учения НАТО

Учения Sea Breeze-2020: главное