Ракетний есмінець Porter класу Arleigh Burke ВМС США наближається до вод Чорного моря. Мета його візиту – участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2020.

Це вже п'ятий американський корабель, який був у Чорному морі з початку 2020 року. Про це повідомили на сторінці ВМС США у твіттері.

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7 липня в акваторію Чорного моря увійшли кораблі постійної протимінної групи НАТО.

Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальним поданням рішучості США відносно колективного захисту Європи,

– заявив віцеадмірал Джин Блек, командувач шостим флотом США.

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