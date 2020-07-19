До Чорного моря наближається ракетний есмінець США
Ракетний есмінець Porter класу Arleigh Burke ВМС США наближається до вод Чорного моря. Мета його візиту – участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2020.
Це вже п'ятий американський корабель, який був у Чорному морі з початку 2020 року. Про це повідомили на сторінці ВМС США у твіттері.
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7 липня в акваторію Чорного моря увійшли кораблі постійної протимінної групи НАТО.
Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальним поданням рішучості США відносно колективного захисту Європи,
– заявив віцеадмірал Джин Блек, командувач шостим флотом США.
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Навчання Sea Breeze-2020: головне
- Спільні військові навчання відбуваються щороку. Це один із важливих інструментів переходу Військово-Морських Сил ЗСУ до міжнародних стандартів.
- Мета навчань – покращення бойової готовності та відпрацювання тактичної взаємодії сил для здійснення спільних операцій у Чорному морі. Навчання триватимуть до 19 липня.
- Цьогорічні навчання довелося скоротити до 7 діб через пандемію коронавірусу. До участі у навчанні залучають лише кораблі та літаки.
- У навчаннях представлені збройні сили 10 країн НАТО – Болгарії, Бельгії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини та США.