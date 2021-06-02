В Администрации морских портов проинформировали, что речь идет о портах "Одесса", "Черноморск", "Николаев", "Ольвия", "Херсон" и "Южный".

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По информации диспетчерской службы, по состоянию на 08:00 2 июня порты работают без ограничений, за исключением: в портах "Одесса", "Черноморск", "Николаев", "Ольвия", "Херсон" – ограничены грузовые операции с зерном из-за дождя, в порту "Южный" – ограничена лоцманская проводка из-за ветра,

– говорится в сообщении.

В то же время в АМПУ отметили, что "каналы: устье "Быстрое", ХМК, БДЛК – открыты".

Обратите внимание! В течение последних дней мая некоторые области Украины накрыли мощные дожди и грозы. Улицы, дома, автомобили буквально плавали в воде.

Погода в Украине в июне

Синоптик Леонид Горбань в комментарии 24 каналу рассказал, что июнь начнется с обильных дождей, которые продлятся примерно 3 дня.

В целом минимум 7 дней июня будут дождливыми. Осадки возможны 6 – 9, 18 – 19 июня. Тогда же они будут достаточно сильными.

До 11 числа среднесуточная температура составит +28...+32 градуса. Однако ближе к середине месяца некоторые регионы охватит похолодание.

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