К Кабаевой США не применили санкции, потому что опасаются агрессивной реакции Путина, – WSJ

В США готов очередной пакет санкций против России, но в него не внесли 39-летнюю бывшую олимпийскую гимнастку Алину Кабаеву.

По данным The Wall Street Journal, американские чиновники считают, что внесение Кабаевой в "черный список" может увеличить напряженность между США и Россией.

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В то же время, США вместе с союзниками уже ввели санкции против крупнейших компаний России, а также ее деловых и политических лидеров и самого Владимира Путина.

Слишком личный удар по Путину

Кабаеву СМИ уже много лет считают не только сексуальной партнершей, но и матерью нескольких детей российского диктатора. Ее подозревают в том, что она сыграла роль в сокрытии личного состояния Путина за рубежом, поэтому остается потенциальной мишенью санкций.

Чиновники США считают, что введение санкций против Кабаевой будет считаться столь личным ударом по Путину, что это может еще больше усилить напряженность между Россией и США. Хотя сам Путин никогда не признавал отношения с Кабаевой.

По информации WSJ, министерство финансов США, которое, по словам американских чиновников, подготовило пакет санкций против Кабаевой и приостановило его, отказалось от комментариев.

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