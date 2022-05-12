В этом убежден бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Своим предположением он поделился в эфире телеканала CNN.

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Россияне уже достигли своей кульминации

Бен Ходжес отметил, что у украинских военных было окно возможностей. Оно открылось, когда российские военные покинули Киевщину. Но тогда наши ВСУ им не воспользовались. Поэтому у войск оккупантов была возможность перегруппироваться и начать новое наступление, но уже на Востоке и на юге.

"Хорошая новость в том, что они (российские военные – 24 канал) начали очень быстро и не были готовы. И именно поэтому мы видим такие небольшие успехи за последние две недели, на фронте протяженностью 480 километров. Там нет области основного удара", – подчеркнул Ходжес.

Он добавил, что военные страны-агрессора не имеют возможности вести наступательные действия в определенных районах. Более того, наблюдается отсутствие слаженности, которая нашим бойцам только на руку.

Речь идет о том, что российские военные не умеют совместно использовать наземные, морские и воздушные силы, а также спецназ и кибервойска. По мнению Ходжеса, у Украины появилась новая возможность уничтожить врага.

Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины,

– подчеркнул он.

Ходжес добавил, что вскоре Украина должна перейти в контрнаступление. И, по его мнению, нашим военным удастся до конца лета отбросить Россию к рубежам, которые страна-агрессор занимала до 23 февраля.

Новое оружие помогает эффективно противостоять врагу

И поспособствует этому снабжение иностранными партнерами новейшим оружием. Об этом накануне рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что украинские военные на фронте уже используют современное вооружение, позволяющее вытеснять врага.

Более того, Анна Маляр подчеркнула, что России не удастся победить в "войне вооружений". В то же время она не спешила бы с оптимистическими прогнозами. По ее мнению, нам предстоят очень непростые недели, если не месяцы. Что, в принципе, совпадает с мнением Ходжеса. Он же прогнозирует, что отбросить врага удастся к концу лета. А сделать это без тяжелых сражений однозначно не удастся.

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