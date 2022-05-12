У цьому переконаний колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес. Своїм припущенням він поділився в ефірі телеканалу CNN.

Читайте також Звернення оборонців "Азовсталі" до Ілона Маска та емоції Борреля: основне за 78 день війни

Росіяни уже досягнули своєї кульмінації

Бен Ходжес зазначив, що українські військові мали вікно можливостей. Воно відкрилося тоді, коли російські військові покинули Київщину. Але тоді наші ЗСУ ним не скористалися. Тож військо окупантів мало можливість перегрупуватися та розпочати новий наступ, але вже на Сході та Півдні.

"Хороша новина в тому, що вони (російські військові – 24 канал) почали дуже швидко та не були готовими. І саме тому ми бачимо такі невеликі успіхи за останні два тижні, на фронті довжиною 480 кілометрів. Там немає області основного удару", – підкреслив Ходжес.

Він додав, що військові країни-агресорки не мають можливості вести наступальні дії зосереджено в певних районах. Ба більше, спостерігається відсутність злагодженості, яка нашим бійцям тільки на руку.

Мовиться про те, що російські військові не вміють спільно використовувати наземні, морські та повітряні сили, а також спецназ і кібервійська. Відтак, на думку Ходжеса, в України з'явилася нова можливість знищити ворога.

Вважаю, росіяни вже наблизилися до кульмінації. У них немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, які готові вступити в бій. І мені здається, йдеться про тижні, оскільки велика робота була зроблена Сполученими Штатами та їхніми союзниками, щоб найближчими тижнями збільшити потенціал України,

– підкреслив він.

Ходжес додав, що невдовзі Україна має перейти в контрнаступ. І, на його думку, нашим військовим вдасться до кінця літа відкинути Росію до тих рубежів, які країна-агресорка займала до 23 лютого.

Новітня зброя допомагає ефективно протистояти ворогові

І посприяє цьому постачання іноземними партнерами новітньої зброї. Про це напередодні розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що українські військові на фронті вже використовують сучасне озброєння, яке дозволяє витісняти ворога.

Ба більше, Ганна Маляр підкреслила, що Росії не вдасться перемогти у "війні озброєнь". Водночас вона б не поспішала з оптимістичними прогнозами. На її думку, нас попереду чекають дуже непрості тижні, якщо не місяці. Що, в принципі, збігається з думкою Ходжеса. Він же прогнозує, що відкинути ворога вдасться до кінця літа. А зробити це без важких боїв однозначно не вдасться.

Варте уваги – Стало відомо, що США постачають Україні: дивіться відео