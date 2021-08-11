К концу ноября "Азовсталь" планирует завершить ремонт своих доменных печей

Меткомбинат "Азовсталь" международной горно-металлургической группы компаний Метинвест имеет целью до конца ноября 2021 года завершить капитальный ремонт воздухонагревателей №11 БИС с доменной печи №3 и №12 БИС доменной печи №4.

Работа стартовала в феврале, а инвестиции в обновление двух агрегатов составили около 140 млн гривен, сообщает пресс-служба компании,

Благодаря капитальному ремонту этого важного оборудования мы создаем условия для его безаварийной работы и поднимаем эффективность производства. Благодаря ремонтным работам планируется повысить температуру горячего дутья по доменным печам №3 и №4 до 1200°С и получить экономию по коксу в размере 1 кг на тонну чугуна,

– рассказал газовщик доменной печи доменного цеха МК "Азовсталь" группы Метинвест Максим Пидгорный.

Воздухонагреватели доменных печей предназначены для подогрева дутья перед подачей его в доменную печь. На объектах уже выполнен ряд важных мероприятий в рамках капитального ремонта. После охлаждения агрегатов специалисты демонтировали огнеупорную футеровку, заменили металлоконструкции, провели ревизию механо- и электрооборудования. Так ситуацию объясняют в Метинвесте.

Сегодня на промплощадке специалисты подрядных организаций приступили к монтажу огнеупорной футеровки. Запланированная продолжительность – 150-170 суток. Далее воздухонагреватели будут поставлены на разогрев, а после пусконаладочных работ введены в эксплуатацию.