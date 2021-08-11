Робота стартувала у лютому, а інвестиції в оновлення двох агрегатів склали близько 140 млн гривень, повідомляє пресслужба компанії,

Завдяки капітальному ремонту цього важливого обладнання ми створюємо умови для його безаварійної роботи і піднімемо ефективність виробництва. Завдяки ремонтним роботам планується підвищити температуру гарячого дуття по доменних печах №3 і №4 до 1200°С і отримати економію по коксу в розмірі 1 кг на тонну чавуну,

– розповів газівник доменної печі доменного цеху МК "Азовсталь" групи Метінвест Максим Підгорний.

Повітронагрівачі доменних печей призначені для підігріву дуття перед подачею його в доменну піч. На об'єктах вже виконано низку важливих заходів у рамках капітального ремонту. Після охолодження агрегатів фахівці демонтували вогнетривку футеровку, замінили металоконструкції, провели ревізію механо- та електрообладнання. Так ситуацію пояснюють в Метінвесті.

На сьогодні на проммайданчику фахівці підрядних організацій приступили до монтажу вогнетривкого футерування. Запланована тривалість – 150–170 діб. Далі повітронагрівачі будуть поставлені на розігрів, а після пусконалагоджувальних робіт введені в експлуатацію.