К Макрону и Шольцу в Киеве присоединится президент Румынии Иоганнис

В Украину сегодня прибыли лидеры четырех европейских стран. Таким образом они показывают поддержку нашему государству.

Утром стало известно, что в Украину прибыли Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги. Теперь же к ним присоединится и президент Румынии Клаус Иоганнис.

После прибытия Макрона и Шольца на большинстве Украины – воздушная тревога

Российская агрессия должна остановиться

Глава соседней страны также уже прибыл в Киев. Он приехал на поезде Укрзализныци, как и его коллеги из других государств. В столице на перроне его встретила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Прибытие Клауса Иоганниса в Киев: смотрите видео

Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом. Эту незаконную российскую агрессию нужно прекратить!

– подчеркнул Иоганнис.

Ранее СМИ сообщали, что Клаусу предложил присоединиться к трио президент Франции Эммануэль Макрон.

Аргументировали это тем, что во время подготовки к поездке стало ясно, что это неплохая идея взять с собой восточного европейца как знак европейского единства.

Иоганнис ехал сам из Бухареста в Киев. Ведь в поезде с Макроном, Драгом и Шольцем ему уже не хватило места. Это обусловлено тем, что лидеры сопровождались многочисленными делегациями и охраной.

Что известно о визите лидеров

Итальянское издание Rai News утром 16 июня сообщило, что Шольц, Макрон и Драги уже прибыли в Украину. Соответствующее фото трех лидеров появилось из вагона "Укрзалізниці". Сообщения об их визите были накануне, но никто их официально и точно не подтверждал. Возможно, это было в целях безопасности. Макрон накануне посещал страны Восточной Европы. Также побывал в Молдавии, чтобы показать поддержку.

Потом появились кадры европейских политиков уже в Киеве на вокзале. Известно, что они должны встретиться с президентом Зеленским. Французский лидер отмечал, что такой визит символичен для украинского народа. Руководители европейских государств также планируют посетить населенные пункты Киевской области, ранее побывавшие под российской оккупацией, чтобы своими глазами увидели преступления путинской армии.

В то же время, в Украине думаю, какие "подарки" могли привезти нам эти политики. Припускали, что приехавший в Киев президент Франции Эммануэль Макрон теоретически может выделить Украине много тяжелого вооружения. Пи этом это никоим образом не повредит обороноспособности его страны. Например, Франция снимает с вооружения устаревшие на этот момент для нее танки и бронетранспортеры, но Украине они пригодились бы.

Макрон, Шольц и Драги в поезде Укрзализныци: смотрите видео