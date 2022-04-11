К преступлениям в Украине причастны все: от начальников до поддерживающих оккупацию – Зеленский

Российские начальники, исполнители и поддержавшие оккупацию – причастны к преступлениям в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский: От приказа до исполнения есть расстояние, на котором трупы

Соответствующую позицию глава государства высказал в интервью американскому телеканалу CBS. Зеленский ответил на вопрос, должен ли президент РФ Путин быть привлечен к ответственности за военные преступления в Украине.

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Украинский президент подчеркнул, что к войне причастны все, кто отдавал и выполнял приказы. Соответственно, каждый должен понести наказание.

Я думаю, что все, кто принимал это решение, отдавал приказы, выполнял все причастные к этому,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в российской политике есть люди, "голосовавшие за аннексию, за оккупацию наших территорий". Зеленский убежден, что они тоже виноваты.

Из слов президента следует, что каждый российский захватчик несет ответственность за свои решения. Как отметил Зеленский, "от приказа до исполнения есть расстояние, на котором трупы", из-за этого все должны отвечать.

Он добавил, что каждый будет отвечать по-разному. "Но ответственность должна быть", – резюмировал он.

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