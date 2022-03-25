К Путину с оружием не подберешься, – международный обозреватель Яковина

Некоторые ожидают, что вскоре в России произойдет переворот, который свергнет режим Владимира Путина. Однако на самом деле убрать его с поста президента России – очень сложно.

Об этом заявил международный обозреватель Иван Яковина в эфире 24 канала. По его словам, просто отстранить Путина – невозможно.

Актуально Арестович сказал, на каких территориях успех, а где ситуация остается сложной

Действующий глава Кремля 20 лет готовился к тому, что его попытаются отстранить. Поэтому он использует многочисленные системы проверки, имеет множество резиденций и в действительности никто не знает, где и когда он находится.

У Путина огромная охрана, к нему с оружием не подберешься, нужна какая-то военная операция,

– подчеркнул Яковина.

Он подчеркнул, что все хотели бы переворот, но технически это сделать сложно. По мнению советника главы ОП, Шойгу или Герасимов могли бы это организовать, окружить Кремль танками и сказать: "Выходи, подняв руки".

Яковина о возможном перевороте в Кремле: смотрите видео