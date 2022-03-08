К штурму Киева Россия планируют привлечь наиболее боеспособные части, в частности "кадыровцев"

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Киев. Для врага украинская столица – цель номер один.

В течение суток, 7 марта, противником осуществлялась перегруппировка для организации штурма города. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что к атаке на Киев оккупанты планируют привлечь наиболее боеспособные части и подразделения из состава:

специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный);

27 отряда СпП "Кузбасс" (Кемерово);

604 центра СпП "Витязь" (Москва) Росгвардии;

частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

ВСУ готовы дать отпор врагу

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Анджеем Дудой рассказал, что под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника. Но не видно ни энтузиазма, ни готовности к штурму.

В то же время, по словам президента, Вооруженные Силы Украины же, наоборот, готовы к бою и имеют большую мотивацию, чтобы дать отпор врагу. Бойцы Интернационального легиона уже защищают столицу.

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