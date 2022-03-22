К сожалению, мир до сих пор не понял, за что идет война – Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что мир до сих пор не понял, за что идет война в Украине. Наш народ борется за свою свободу.

Об этом советник главы ОП сказал в своем обращении, опубликованном в твиттере. Прежде всего, Подоляк отметил, что сегодня уже точно понятно кто есть кто, кто поддерживает нас, а кто стоит в стороне, что мы можем и почему не проигрываем.

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Он заявил, что, к сожалению, мир до сих пор не понял, что война идет не за территории, торговлю или нефтяное эмбарго, а на свободу нашей страны.

Украина воюет 27 день за свою свободу и против масштабного вторжения варварства, жестокости и массовых убийств мирных граждан. Против всего, что, как оказалось, символизирует "русский мир",

– написал Подоляк.

Чиновник добавил, что Россия – это государство, которое в принципе не должно существовать в 21 веке, потому что не хочет жить в мире, а в войне.

Напоследок он напомнил, что следует всегда помнить о наших героях, сидящих в окруженных городах и не отдающих их.

Смотрите видеообращение:

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