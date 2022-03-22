Про це радник глави ОП сказав у своєму зверненні, яке опублікував у твіттері. Перш за все Подоляк зауважив, що сьогодні вже точно зрозуміло хто є хто, хто підтримує нас, а хто стоїть осторонь, що ми можемо і чому не програємо.

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Він заявив, що, на жаль, світ досі не зрозумів, що війна точиться не за території, торгівлю чи нафтове ембарго, а за свободу нашої країни.

Україна воює 27-й день за свою свободу та проти масштабного вторгнення варварства, жорстокості та масових убивств мирних громадян. Проти всього, що, як виявилося, символізує "русский мир",

– написав Подоляк.

Посадовець додав, що Росія – це держава, яка в принципі не має існувати у 21 столітті, бо не хоче жити в мирі, а в війні.

Наостанок він нагадав, що слід завжди пам'ятати про наших героїв, які сидять в оточених містах і не віддають їх.