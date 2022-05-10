К "телу" Путина допустили загадочного незнакомца

Конспирологическое. Интересно распознать. После официальной церемонии (парада 9 мая – 24 канал) к Путину подошел молодой человек, и они примерно минуту общались, пока переходили на другую локацию.

Темная лошадка

Человек из близкого окружения, учитывая, как его пропустила к Путину охрана.

Достойно внимания Путин ни разу не упомянул название Украины на параде: это говорит о 3 вещах.

Варианты:

личный помощник;

врач;

кто-то из руководства личной охраны (не Рубежный).



Загадочный спутник Путина может быть Дмитрием Ковалевым – одним из руководителей администрации Кремля / Фото из фейсбука Виктора Шлинчака

Судя по одежде, может быть кем угодно с этих позиций. Есть идеи, как вычислить, кто это? Поскольку его так близко подпускают, может, он – наша надежда?

P.S. Пишут, что один из руководителей кремлевской администрации Дмитрий Ковалев (вроде бы прессслужбы). 36 лет. Играет в хоккей. Возможно, на этом фоне познакомились с Путиным. Но контакт очень близкий. Не просто как с рядовым подчиненным.

Актуальное – на параде Путин ни разу прямо не упомянул Украину: смотрите видео