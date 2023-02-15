К владельцу IT-компании MacPaw Александру Косовану пришли с обысками

К Александру Косовану – владельцу IT-компании MacPaw – 15 февраля пришли с обысками. Правоохранители проверяют офис предпринимателя.

24 канал обратился к полиции, чтобы установить детали. Об обыске сообщил сам Косован в соцсети. У СБУ также нет никаких данных об обыске.

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Владелец MacPaw обвинил чиновников в желании завладеть земельными участками MacPaw. Их IT-компания приобрела в течение 2016 – 2021 годов.

Как украинцы реагируют на обыски у Косована

Украинцы возмущены обысками у Косована. В частности, Олег Гороховский подчеркнул, что владелец MacPaw – меценат, визионер, патриот, и в обиду его не дадут.

Что известно о MacPaw

MacPaw – украинская IT-компания со штаб-квартирой в Киеве. С начала полномасштабного вторжения России в Украину проводила активную волонтерскую деятельность. В частности, MacPaw Foundation запустила международную кампанию #DiakuYOU. Ее целью является поблагодарить людей из разных уголков мира, поддерживающих Украину.

Этой кампанией мы хотим выразить благодарность всем людям, которые поддерживают украинцев: от наших пользователей и партнеров со всего мира до правительств стран, волонтеров, врачей, журналистов, парамедиков, защитников и каждого отдельного человека, оказавшего помощь Украине,

– рассказывал Косован.

Людей призвали публиковать в сети сообщения с тегом #DiakuYOU.