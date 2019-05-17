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      К боевикам на Донбасс ездил сын Януковича и действующий народный депутат, – СМИ

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      Александр Янукович получит от боевиков Донбасса в управление энергетический сектор
      Александр Янукович получит от боевиков Донбасса в управление энергетический сектор / Oligarh.media

      Сын экс-президента Украины Александр Янукович, известный как Саша "Стоматолог", наведывался на оккупированный Донбасс к пророссийским боевикам. Это подтвердили сами донецкие оккупанты и сообщили, что визит Януковича состоялся с одобрения двух оккупационных "министерств".

      "Отдают ему в управление (владение, временное пользование) энергетический сектор. Зуевку, в частности. Угольную сферу не отдают, кому-то нужнее, пока не отдают", – говорится в сообщении на Telegram-канале "Народная правда – Донбасс".

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      Олександр Янукович Саша Стоматолог Донбас боовики
      Сообщение о визите Александра Януковича на оккупированный Донбасс

      В то же время на Telegram-канале "Донецкий Абориген" рассказали еще о нескольких интересных гостях, которые в последнее время посещали оккупированный Донецк. Так, в городе сейчас находится действующий народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Ефим Звягильский. Его визит к оккупантам согласован лично с главарем боевиков Донецка Денисом Пушилиным.

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      С "официальным" визитом к оккупантам заезжал и экс-министр доходов и сборов времен президентства Януковича Александр Клименко. В обзоре территории его сопровождал лично мэр оккупированной Горловки Иван Приходько. Напомним, что против Клименко в Украине открыто дело о государственной измене.

      "Объединяет их всех одно. Они ведут себя свободно и уверенно. Получают гарантии от "нашей" власти, строят планы, делят стратегические направления и начинают зарабатывать", – пишут на Telegram-канале.

      Юхим Звягільський Донбас окупанти бойовики Клименко
      Сообщение о визитах на Донбасс Звягильского и Клименко

      Что известно об Александре Януковиче?
      Стоматолог по специальности во времена президентства своего отца стал вслед за олигархом Ринатом Ахметовым самым богатым жителем Донбасса. В 2013 году Forbes оценил его состояние в 510 миллионов долларов.

      В апреле 2014 года СБУ объявила Александра Януковича в розыск. Он подозревается в служебном подлоге, подделке документов, составлении и выдаче заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия. В январе 2015 года в международный розыск Януковича объявил Интерпол.

      А в апреле 2015 года СБУ возбудила дело по фирме "Мако трейдинг", принадлежащей Александру Януковичу, по подозрению в финансировании терроризма.

      Однако в мае 2017 года Интерпол подтвердил, что снял с розыска Александра Януковича и он не больше не находится в базе розыска Интерпола.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Энергетика Александр Клименко Звягильский Ефим Леонидович Александр Янукович Горловка Новости Донецка
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