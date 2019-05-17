До бойовиків на Донбас їздив син Януковича та чинний народний депутат, – ЗМІ

Син екс-президента України Олександр Янукович, відомий як Саша "Стоматолог", навідувався на окупований Донбас до проросійських бойовиків. Це підтвердили самі донецькі окупанти і повідомили, що візит Януковича відбувся зі схвалення двох окупаційних "міністерств".

"Віддають йому в управління (володіння, тимчасове користування) енергетичний сектор. Зуївку, зокрема. Вугільну сферу не віддають, комусь потрібніша, поки не віддають", – мовиться у повідомленні на Telegram-каналі "Народна правда – Донбас".

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Повідомлення про візит Олександра Януковича на окупований Донбас

Водночас на Telegram-каналі "Донецький Абориген" розповіли ще про кількох цікавих гостей, які останнім часом відвідували окупований Донецьк. Так, у місті зараз перебуває чинний народний депутат України від "Опозиційного блоку" Юхим Звягільський. Його візит до окупантів узгоджений особисто з ватажком бойовиків Донецька Денисом Пушиліним.

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З "офіційним" візитом до окупантів заїжджав і екс-міністр доходів і зборів часів президентства Януковича Олександр Клименко. В огляді території його супроводжував особисто мер окупованої Горлівки Іван Приходько. Нагадаємо, що проти Клименка в Україні відкрита справа про державну зраду.

"Об'єднує їх усіх одне. Вони поводяться вільно і впевнено. Отримують гарантії від "нашої" влади, будують плани, ділять стратегічні напрямки і починають заробляти ", – пишуть на Telegram-каналі.



Повідомлення про візити на Донбас Звягільського і Клименка

Що відомо про Олександра Януковича? Стоматолог за фахом за часів президентства свого батька став слідом за олігархом Рінатом Ахметовим найбагатшим жителем Донбасу. У 2013 році Forbes оцінив його статки в 510 мільйонів доларів.



У квітні 2014 року СБУ оголосила Олександра Януковича в розшук. Він підозрюється у службовому підробленні, підробленні документів, складанні і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки. У січні 2015 року у міжнародний розшук Януковича оголосив Інтерпол.



А в квітня 2015 року СБУ відкрила справу щодо фірми "Мако трейдинг", що належить Олександру Януковичу, за підозрою у фінансуванні тероризму.



Проте у травні 2017 року Інтерпол підтвердив, що зняв з розшуку Олександра Януковича і він не більше не перебуває в базі розшуку Інтерполу.