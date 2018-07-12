К чему может побудить Путина успех Чемпионата по футболу: версия эксперта

Путин доволен Чемпионатом мира по футболу, который прошел достаточно успешно. Жест хорватов для него не более, чем ложка дегтя в бочке меда. Вряд ли он сильно расстроился.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Информационно, пиарно Путин выиграл. Для него важно через чемпионат преодолевать международную изоляцию. Он также доволен, что российская сборная дошла до четвертьфинала. Это больше, чем ожидалось, что усилило патриотические настроения в России,

– отметил Фесенко.

При этом эксперт подчеркнул, что запланированный акт солидарности хорватов с Украиной важен тем, что о нас не забывают.

Более подробно о политических результатах Чемпионата по футболу в материале: Чемпионат мира по футболу: о результатах и ​​последствиях мундиаля

Однако, по его словам, сейчас для Путина главное – переговоры с Трампом. Хотя президент США к футболу равнодушен, но, по мнению Фесенко, относительный успех с чемпионатом может побудить Путина на другие подобные мероприятия. Президенту РФ нравится такой гигантизм – Олимпиада в Сочи в 2014 году, Чемпионат мира по футболу, которые приносят политический эффект. По мнению политолога, не исключено, что при сохранении цены на нефть Путин попытается впоследствии провести какую-то всемирную выставку. Это большие инвестиции, на чем можно хорошо заработать и самому президенту РФ в частности. Плюс повод засветиться на весь мир.

При этом эксперт отмечает, что в США, Европе, Украине, даже частично в Китае напряглись из-за встречи Трампа и Путина. Потому что Трамп играет роль антиНиксона – американского президента Никсона, который в свое время установил отношения с Китаем.

Трамп считает главным соперником не Россию, а Китай. И президент США играет на том, чтобы о чем-то договориться с Путиным, сблизиться с ним. По мнению Трампа, РФ может быть партнером, с которым можно договариваться относительно Сирии, вернуть в G7. Но кто его знает, что там будет обсуждаться. Все связано с тем, что Трамп не предсказуем, и может что-то такое сказать, что не будет вписываться ни в какие каноны, и всех поставит на уши,

– отметил Владимир Фесенко.

Впрочем, по его мнению, скорее всего, сенсаций не будет. Но тревожные ожидания существуют.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.