До чого може спонукати Путіна успіх Чемпіонату по футболу: версія експерта

Путін задоволений Чемпіонатом світу з футболу, який пройшов досить успішно. Жест хорватів для нього не більше, ніж ложка дьогтю в бочці меду. Навряд чи він сильно засмутився.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Інформаційно, піарно Путін виграв. Для нього важливо через чемпіонат долати міжнародну ізоляцію. Він також задоволений, що російська збірна дійшла до чвертьфіналу. Це більше, ніж очікувалося, що посилило патріотичні настрої в Росії,

– зазначив Фесенко.

При цьому експерт підкреслив, що не запланований акт солідарності хорватів з Україною важливий тим, що про нас не забувають.

Більш детально про політичні результати Чемпіонату по футболу в матеріалі: Чемпіонат світу з футболу: про результати і наслідки мундіалю

Водночас, за його словами, зараз для Путіна головне – переговори з Трампом. Хоча президент США до футболу байдужий, але, на думку Фесенка, відносний успіх з чемпіонатом може спонукати Путіна на інші схожі заходи. Президенту РФ подобається такий гігантизм – Олімпіада в Сочі в 2014 році, Чемпіонат світу з футболу, які приносять політичний ефект. На думку політолога, не виключено, що за умови збереження ціни на нафту Путін спробує згодом провести якусь всесвітню виставку. Це великі інвестиції, на чому можна добре заробити і самому президенту РФ зокрема. Плюс привід посвітитися на весь світ.

При цьому експерт зазначає, що в США, Європі, Україні, навіть частково в Китаї напружилися через зустріч Трампа і Путіна. Тому що Трамп грає роль антиНіксона – американського президента Ніксона, який свого часу встановив відносини з Китаєм.

Трамп вважає головним суперником не Росію, а Китай. І президент США грає на тому, щоб про щось домовитися з Путіним, зблизитися з ним. На думку Трампа, РФ може бути партнером, з яким можна домовлятися по Сирії, повернути в G7. Але хто його знає, що там обговорюватиметься. Все пов'язано з тим, що Трамп не передбачуваний, і може щось таке сказати, що не вписуватиметься в жодні канони, і всіх поставить на вуха,

– наголосив Володимир Фесенко.

Втім, на його думку, швидше за все, сенсацій не буде. Але тривожні очікування існують.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.