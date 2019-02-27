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      К чему приведет отмена наказания чиновников за незаконное обогащение

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      Конституционный суд признал норму о незаконном обогащении неконституционной
      Конституционный суд признал норму о незаконном обогащении неконституционной / Фото из открытых источников

      Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании чиновников за незаконное обогащение. Это может стать толчком для того, чтобы парламент наконец всерьез взялся за проблему борьбы с коррупцией.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

      Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении: что это значит и какими будут последствия

      Политолог отмечает: в нынешней редакции Уголовного кодекса, выписанной при Януковиче, много нареканий.

      Решение Конституционного суда так или иначе должно стать катализатором для изменения УК. В частности, нужно урегулировать вопрос о наказании чиновников за незаконное обогащение, включая непонятную норму о залоге для коррупционеров-чиновников. Надо лишить чиновников возможностей находить варианты, которые позволять им избегать ответственности за коррупционные действия,
      – отмечает Виталий Бала.

      Также, по словам эксперта, решение об отмене нормы УК о наказании чиновников за незаконное обогащение свидетельствует о том, что пора решать вопрос с общественной легитимизацией КС. Судьи КС уже достаточно дискредитировали сам институт.

      Какое решение принял Конституционный суд?
      Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Говорится об уголовной статье, где сказано, что если человек, на которого возложены государственные функции, не может подтвердить законность приобретения своих активов, то он может быть лишен свободы. Мотивация КС –положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности и ограничивает свободу человека и другие ее конституционные права.

      Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза по исполнению Плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ. Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Конституционный суд
      Источник: 24 канал
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