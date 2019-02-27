До чого призведе скасування покарання чиновників за незаконне збагачення

Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про покарання чиновників за незаконне збагачення. Це може стати поштовхом для того, щоб парламент нарешті серйозно взявся за проблему боротьби з корупцією.

Таку думку 24 каналу висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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Політолог зауважує: до нинішньої редакції Кримінального кодексу, виписаної при Януковичі, багато нарікань.

Рішення Конституційного суду так чи інакше повинно стати каталізатором для зміни ККУ. Зокрема, потрібно врегулювати питання покарання чиновників за незаконне збагачення, включаючи незрозумілу норму про заставу для корупціонерів-високопосадовців. Треба позбавити чиновників можливостей знаходити варіанти, які б дозволяти їм уникати відповідальності за корупційні дії,

– зазначає Віталій Бала.

Також, за словами експерта, рішення про скасування норми ККУ про покарання чиновників за незаконне збагачення свідчить про те, що настав час вирішувати питання з суспільною легітимізацією КС. Судді КС вже достатньо дискредитували саму інституцію.

Яке рішення ухвалив Конституційний суд? Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мовиться про кримінальну статтю, де сказано, що якщо людина, на яку покладені державні функції, не може підтвердити законність придбання своїх активів, то вона може бути позбавлена волі. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості і обмежує свободу людини та інші її конституційні права.



Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ. Найтяжче покарання за незаконне збагачення – ув’язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.