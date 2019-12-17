К чему привели спекуляции вокруг рынка земли: объяснение эксперта

Под стенами Верховной Рады произошли столкновения между протестующими против рынка земли и полицией. А в парламенте фракции блокировали работу, потому что выступают против реформы. Эту ситуацию в эфире 24 канала прокомментировал уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

О политическом популизме

– Я бы не сводил земельную реформу сугубо к продаже земли. Здесь есть много подмен понятий, когда нам говорят, что земельная реформа – это о продаже земли. Во-первых, это частная собственность людей, и никто не будет решать за них, продавать ли землю, дарить, обрабатывать или арендовать.

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– Эти спекуляции привели к тому, что многие люди вообще не понимают, о чем мы дискутируем. Когда это сводят к тезису о продаже земли, то надо говорить обществу, что реформа в первую очередь – это легализация тех отношений, которые сегодня есть. Если кто имеет желание, он может воспользоваться ею различными схемами.

– Речь идет о наведении порядка с кадастрами, с регистрационными процессами, понятии передачи земли из государственной собственности в общину. А это все сводят исключительно к продаже земли.



Как украинцы относятся к продаже земли / инфографика 24 канала

Советы селянам

– Земля – это кормушка для сельского жителя. Поэтому сегодня ни один владелец земельного пая в Украине не спешит продавать свой собственный участок за копейки. К тому же, из-за конкуренции сейчас растет арендная плата и улучшаются условия.

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– Я призываю всех владельцев земельных паев ни в коем случае не продавать свою землю. И подчеркнул, что путь поэтапного открытия рынка земли и наведения порядка в земельных отношениях проходили во всех странах Европы. Такими странами в частности являются Польша, Словакия, Словения, Румыния, Болгария, Венгрия. Однако такой путь там проходили без популистских лозунгов, как сейчас в Украине.

– Они урегулировали такие вопросы 20 лет назад. Каждый год стоимость земельного участка во всех этих странах растет, потому что растет и конкуренция. Если наши люди будут беречь свои земельные паи, это – лучший депозит. Лучше, чем любые деньги. Важно, чтобы человек знал, что у него есть полноценное право собственности, и он может свободно им распоряжаться.

Что предусматривает законопроект о рынке земли

Верховная Рада 13 ноября одобрила в первом чтении законопроект 2178-10, который открывает рынок земли. Он отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. К проекту подали примерно 5 тысяч правок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы.

В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

• не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

* не более, чем 8% земли в области;

* не более 0,5% земли в стране в целом.

Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум. А соответствующие правки к законопроекту внесут между 1 и 2 чтениями.



Страны, где запрещена продажа сельскохозяйственных земель / Инфографика 24 канала