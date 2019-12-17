До чого призвели спекуляції навколо ринку землі: пояснення експерта

Під стінами Верховної Ради відбулися сутички між протестувальниками проти ринку землі та поліцією. А у парламенті фракції блокували роботу, тому що виступають проти реформи. Цю ситуацію в ефірі 24 каналу прокоментував уповноважений Президента України із земельних питань Роман Лещенко.

Про політичний популізм

– Я б не зводив земельну реформу суто до продажу землі. Тут є багато підмін понять, коли нам говорять, що земельна реформа – це про продаж землі. По-перше, це приватна власність людей і ніхто не буде вирішувати за них, чи продавати землю, дарувати, обробляти чи орендувати.

Цікаво! Закон про землю: за і проти

– Ці спекуляції призвели до того, що багато людей взагалі не розуміють про що ми дискутуємо. Коли це зводять до тези про продаж землі, то треба говорити суспільству, що реформа в першу чергу – це легалізація тих відносин, які сьогодні є. Тому що земля і так відчужується. Якщо хтось має бажання, він може скористуватися нею різними схемами.

– Мова йде про наведення порядку з кадастрами, з реєстраційними процесами, поняття передачі землі з державної власності в громаду. А це все зводять виключно до продажу землі.



Як українці ставляться до продажу землі / інфографіка 24 каналу

Поради селянам

– Земля – це годівниця для сільського жителя. Тому сьогодні жоден власник земельного паю в Україні не спішить продавати свою власну ділянку за копійки. До того ж, через конкуренцію зараз зростає орендна плата та покращуються умови.

Читайте також: Сутички на мітингу проти ринку землі: постраждали журналісти та поліцейські – відео

– Я закликаю всіх власників земельних паїв ні в якому разі не продавати свою землю. Й підкреслив, що шлях поетапного відкриття ринку землі та наведення ладу в земельних відносинах проходили в усіх країнах Європи. Такими країнами зокрема є Польща, Словаччина, Словенія, Румунія, Болгарія, Угорщина. Проте такий шлях там проходили без популістичних гасел, як зараз в Україні.

– Вони врегулювали такі питання 20 років тому. Кожного року вартість земельної ділянки у всіх цих країнах зростає, бо зростає і конкуренція. Якщо наші люди берегтимуть свої земельні паї, це – найкращий депозит. Кращий, ніж будь-які гроші. Важливо, щоб людина знала, що у неї є повноцінне право власності й вона може вільно ним розпоряджатись.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

Верховна Рада 13 листопада схвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі . Він скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

• не більше, ніж 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

• не більше, ніж 8% землі в області;

• не більше, ніж 0,5% землі у країні загалом.

Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Водночас Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що винесе питання продажу землі іноземцям на референдум. А відповідні правки до законопроєкту внесуть між 1 і 2 читаннями.



Країни, де заборонений продаж сільськогосподарських земель / Інфографіка 24 каналу