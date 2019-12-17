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      Чи варто українським селянам продавати свою землю: коментар експерта

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      Роман Лещенко / agropolit.com

      Земля – це годівниця для сільського жителя. Тому сьогодні жоден власник земельного паю в Україні не спішить продавати свою власну ділянку за копійки. До того ж, через конкуренцію зараз зростає орендна плата та покращуються умови.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Роман Лещенко, уповноважений Президента України із земельних питань.

      Важливо! Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону

      Він наголосив, що закликає всіх власників земельних паїв ні в якому разі не продавати свою землю. Й підкреслив, що шлях поетапного відкриття ринку землі та наведення ладу в земельних відносинах проходили в усіх країнах Європи.

      Такими країнами, за словами експерта, зокрема є Польща, Словаччина, Словенія, Румунія, Болгарія, Угорщина. Проте такий шлях там проходили без популістичних гасел, як зараз в Україні.

      Вони врегулювали такі питання 20 років тому. Кожного року вартість земельної ділянки у всіх цих країнах зростає, бо зростає і конкуренція. Якщо наші люди берегтимуть свої земельні паї, це – найкращий депозит. Кращий, ніж будь-які гроші,
      – пояснив Лещенко.

      Й додав: важливо, щоб людина знала, що у неї є повноцінне право власності й вона може вільно ним розпоряджатись.

      "Тоді ніхто з політиканів не буде розказувати про пляшку горілки, мішок картоплі або ще якісь ганебні речі, що селяни не в праві розпорядитися належним чином власною землею", – підсумував уповноважений Президента України із земельних питань.

      Зазначимо, що вранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Схожі протести відбувалися по всій Україні.

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      Верховна Рада 13 листопада схвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі. Він скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці.

      У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

      • не більше, ніж 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      • не більше, ніж 8% землі в області;
      • не більше, ніж 0,5% землі у країні загалом.

      Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Водночас Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що винесе питання продажу землі іноземцям на референдум. А відповідні правки до законопроєкту внесуть між 1 і 2 читаннями.

      Мораторій на продаж землі
      Країни, де заборонений продаж сільськогосподарських земель / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Ринок землі Мораторій на продаж землі Новини України Новини політики Законодавство Оренда землі
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