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      Стоит ли украинским крестьянам продавать свою землю: комментарий эксперта

      46 Читати новину українською
      Роман Лещенко / agropolit.com

      Земля – это кормушка для сельского жителя. Поэтому сегодня ни один владелец земельного пая в Украине не спешит продавать свой собственный участок за копейки. К тому же, из-за конкуренции сейчас растет арендная плата и улучшаются условия.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал Роман Лещенко, уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам.

      Важно! Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона

      Он отметил, что призывает всех владельцев земельных паев ни в коем случае не продавать свою землю. И подчеркнул, что путь поэтапного открытия рынка земли и наведения порядка в земельных отношениях проходили во всех странах Европы.

      Такими странами, по словам эксперта, в частности являются Польша, Словакия, Словения, Румыния, Болгария, Венгрия. Однако такой путь там проходили без популистских лозунгов, как сейчас в Украине.

      Они урегулировали такие вопросы 20 лет назад. Каждый год стоимость земельного участка во всех этих странах растет, потому что растет и конкуренция. Если наши люди будут беречь свои земельные паи, это – лучший депозит. Лучше, чем деньги,
      – пояснил Лещенко.

      И добавил: важно, чтобы человек знал, что у него есть полноценное право собственности и он может свободно им распоряжаться.

      "Тогда никто из политиканов не будет рассказывать о бутылке водки, мешке картошки или еще каких-то позорных вещах, что крестьяне не в праве распорядиться должным образом собственной землей", – подытожил уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам.

      Отметим, что утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Похожие протесты происходили по всей Украине.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект 2178-10, который открывает рынок земли. Он отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. К проекту подали примерно 5 тысяч поправок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы.

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

      • не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      • не более 8% земли в области;
      • не более 0,5% земли в стране в целом.

      Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      В то же время Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум. А соответствующие поправки в законопроект внесут между 1 и 2 чтениями.

      Мораторій на продаж землі
      Страны, где запрещена продажа сельскохозяйственных земель / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Мораторий на продажу земли Оренда земли Законодательство
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