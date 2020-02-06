К прослушке Гончарука может быть причастна целая группа работников 1+1, – СМИ

По делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука – новые детали. К преступлению могут быть причастны не один, а целая группа нынешних и бывших работников 1+1. Следствию удалось также установить связь журналистов этого телеканала с телеграм-каналом, где впервые появился аудиофайл.

Впервые аудиофайл был выложен на анонимном телеграм-канале "Штабной", созданном 25 ноября 2019 года. А первым, кто прорекламировал этот телеграм-канал, по данным следователей, был журналист 1+1 Евгений Плинский. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке.

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Аудиофайл был смонтирован на компьютере "Макинтош", владельцем которого судя по наименованию аккаунта, является человек по фамилии Куксин,

– отмечает он.

Кроме того, резервный канал управления телеграм-каналом "Штабной" якобы связан с Александром Низовцевым, который знаком с Куксиным.

"Удастся ли доказать такое абсолютно виртуальное дело, будут ли найдены какие-то прямые доказательства против журналистов – пока неизвестно. Ситуация беспрецедентная для следствия. Посмотрим. Учитывая, что подозреваются журналисты, и кто является владельцем телеканала, резонанс будет максимальный", – добавил Бутусов.

Внимание! По данным СМИ, в установке подслушивающих устройств подозреваются сотрудники Управления государственной охраны. Правда, в этой структуре задержаний пока не было, обыски не проводились.

Обыски у журналистов 1+1: что известно

В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Причина – тайное прослушивание премьера в его кабинете.

Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.

Впоследствии глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснения свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет.

Что известно о прослушивании Гончарука? 15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальницы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.



Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.



Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов".



По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ.