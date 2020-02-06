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      Обыски на канале Коломойского 1+1: причины и сценарии развития событий

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      Как дальше будут развиваться отношения между Зеленским и Коломойским? / 24 канал

      После обысков СБУ на "1+1" в связи с вероятной причастностью к прослушиванию премьера Гончарука возможны два сценария развития событий.

      Об этом 24 канала рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Как замечает эксперт, поводом и причиной обыска стала причастность не "1 + 1", а продакшн-центра нардепа и бывшего продюсера программ канала Дубинского к спецоперации по прослушиванию Гончарука. По его словам, обыски на "1+1" – не удар против телеканала или журналистики. Скорее, выяснение отношений президента Зеленского с Коломойским и его людьми. При этом, подчеркивает Фесенко, повлиять на решение об обысках могли опасения, что то у этих людей могут быть аудиофайлы с Зеленским.

      Обыски на "1+1" – сигнал, во-первых, нардепу и бывшему продюсеру программ канала Дубинскому: знай свое место и не вмешивайся в игру главных игроков. Во-вторых, Коломойскому: надо играть по правилам. Поэтому партнерства между Зеленским и Коломойским уже не будет,
      – считает Владимир Фесенко.

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      Политолог отмечает: у Зеленского и той части его окружения, которую называют кварталовцы, к которой относится и глава СБУ Баканов, были крайне недовольны тем, что Коломойский и представитель его интересов Дубинский нарушили все правила игры, залезли на чужую территорию, публично замахнулись на самого президента. На это надо отвечать. Обыски СБУ – ответный удар.

      Это еще больше ухудшит отношения между Зеленским и Коломойским. Возможны два сценария. Первый рациональный. Коломойский в критических для себя ситуациях, когда конфликт достигает опасных масштабов, идет на мировую. Второй – всплеск войны. Коломойский, склонный к конфликтам и эмоциональным реакциям, может не выдержать и ответить. Информационно и через своих людей в парламенте,
      отмечает Фесенко.

      Однако может быть и промежуточный вариант. Атаковать Баканова и отдельных людей в окружении Зеленского. А к президента будут апеллировать, говорить, что он делает ошибку, слушает не тех людей, что подрывает его авторитет и рейтинги.

      Что известно о прослушке Гончарука?

      • Скандал с пленками Гончарука произошел 15 января 2020 года. В сеть слили записи разговоров людей с голосами, похожими на премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.
      • Из фраз, которые стали известными: во время разговора "Гончарук" якобы сказал, что он "полный профан" в экономике и добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").
      • 17 января президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям разобраться в этом вопросе.
      • 5 февраля в офисе спецпроектов "Деньги" и "Секретные материалы" от телеканала "1+1" СБУ провела обыски, в связи с прослушкой Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора могли монтировать на компьютере журналиста Евгения Куксина. Его подозревают в нарушении статьи 359 – незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит заключение от 7 до 10 лет. Известно, что ранее продюсером программ был действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СБУ Обыск на 1+1 Прослушка Гончарука Олександр Дубинский Игорь Коломойский Иван Баканов
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