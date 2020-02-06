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      Обшуки на каналі Коломойського 1+1: причини і сценарії розвитку подій

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      Як далі розвиватимуться стосунки між Зеленським і Коломойським? / 24 канал

      Після обшуків СБУ на "1+1" у зв’язку з імовірною причетністю до прослуховування прем’єра Гончарука можливі два сценарії розвитку подій.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Як зауважує експерт, приводом і причиною обшуку стала причетність не "1 + 1", а продакшн-центру нардепа і колишньому продюсера програм каналу Дубінського до спецоперації по прослуховуванню Гончарука. За його словами, обшуки на "1+1" – не удар проти телеканалу або журналістики. Швидше, з'ясування відносин президента Зеленського з Коломойським і його людьми. При цьому, підкреслює Фесенко, вплинути на рішення щодо обшуків могли побоювання, що то у цих людей можуть бути аудіофайли із Зеленським.

      Обшуки на "1+1" – сигнал, по-перше, нардепу і колишньому продюсеру програм каналу Дубінському: знай своє місце і не втручайся в гру головних гравців. По-друге, Коломойському: треба грати за правилами. Тому партнерства між Зеленським і Коломойським уже не буде,
      – вважає Володимир Фесенко.

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      Політолог відзначає: в Зеленського і тій частині його оточення, яку називають кварталівці, до якої відноситься і глава СБУ Баканов, були вкрай незадоволені тим, що Коломойський і представник його інтересів Дубінський порушили всі правила гри, залізли на чужу територію, публічно замахнулися на самого президента. На це треба відповідати. Обшуки СБУ – удар у відповідь.

      Це ще більше погіршить відносини між Зеленським і Коломойським. Можливі два сценарії. Перший раціональний. Коломойський в критичних для себе ситуаціях, коли конфлікт сягає небезпечних масштабів, йде на мирову. Другий – сплеск війни. Коломойський, який схильний до конфліктів і емоційних реакцій, може не витримати і відповісти. Інформаційно і через своїх людей у парламенті,
      – наголошує Фесенко.

      Однак може бути і проміжний варіант. Атакуватимуть Баканова і окремих людей в оточенні Зеленського. А до президента апелюватимуть, говорити, що він робить помилку, слухає не тих людей, що підриває його авторитет і рейтинги.

      Що відомо про прослуховування Гончарука?

      • Скандал з плівками Гончарука стався 15 січня 2020 року. В мережу злили записи розмов людей з голосами, схожими на прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.
      • Із фраз, які стали відомими: під час розмови "Гончарук" нібито сказав, що він "повний профан" в економіці і додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").
      • 17 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям розібратися в цьому питанні.
      • 5 лютого в офісі спецпроєктів "Гроші" та "Секретні матеріали" від телеканалу "1+1" СБУ провела обшуки, у зв’язку зі прослушкою Гончарука. Правоохоронці підозрюють, що запис розмови могли монтували на комп'ютері журналіста Євгена Куксіна. Його підозрюють у порушенні статті 359 – незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Якщо провину журналіста доведуть, йому загрожує ув'язнення від 7 до 10 років. Відомо, що раніше продюсером програм був чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський СБУ Обшук на 1+1 Прослушка Гончарука Олександр Дубінський Ігор Коломойський Іван Баканов
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