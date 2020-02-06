До прослушки Гончарука може бути причетна ціла група працівників 1+1, – ЗМІ

У справі про прослушку прем’єр-міністра Олексія Гончарука – нові деталі. До злочину можуть бути причетні не один, а ціла група теперішніх і колишніх працівників 1+1. Слідству вдалося також встановити зв’язок журналістів цього телеканалу із телеграм-каналом, де вперше з’явився аудіофайл.

Уперше аудіофайл був викладений на анонімному телеграм-каналі "Штабний", створеному 25 листопада 2019 року. А першим, хто прорекламував цей телеграм-канал, за даними слідчих, був журналіст 1+1 Євген Плінський. Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці.

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Аудіофайл був змонтований на комп'ютері "Макінтош", власником якого судячи з найменуванням акаунта, є людина на прізвище Куксін,

– зазначає він.

Окрім того, резервний канал управління телеграм-каналом "Штабний" нібито пов'язаний з Олександром Нізовцевим, який знайомий з Куксіном.

"Чи вдасться довести таку абсолютно віртуальну справу, чи будуть знайдені якісь прямі докази проти журналістів – поки невідомо. Ситуація безпрецедентна для слідства. Подивимося. З огляду на, що підозрюються журналісти, і хто є власником телеканалу, резонанс буде максимальний", – додав Бутусов.

Увага! За даними ЗМІ, в установці підслуховуючих пристроїв підозрюються співробітники Управління державної охорони. Щоправда, у цій структурі затримань поки не було, обшуки не проводились.





Обшуки у журналістів 1+1: що відомо

У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу 1+1, який належить олігарху Ігорю Коломойському. Причина – таємне прослуховування прем'єра в його кабінеті.

Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.

Згодом голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації не мовиться.

Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова.



Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.



Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів".



За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження, справою займається СБУ.