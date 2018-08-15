20:44
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, сегодня
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, сегодня
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

К Путину обратилось восемь граждан РФ с просьбой обменять их на украинцев

38 Читати новину українською
Людмила Денисова
Людмила Денисова / kp.ua

Восемь граждан России, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Украине, написали сегодня заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой посодействовать возвращению на родину путем обмена на содержащихся в РФ украинских политзаключенных.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Читайте также: ООН призвало РФ немедленно освободить Сенцова

"Сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (ГУ "Черкасская исправительная колония № 62"), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ "Дрогобычская исправительная колония "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одесское учреждение исполнения наказаний №21"), Виктор Агеев (ГУ "Роменская исправительная колония №56"), Олег Доронин (ГУ "Городищенская исправительная колония №96"), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ "Житомирское учреждение исполнения наказаний №8")", – говорится в сообщении.

Она также отметила, что эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию Президента РФ.

Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?
сегодня, 20:00 Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?
Інна Жолобович
Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
сегодня, 19:02 Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
Катерина Петренко
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
Наталя Боднар
Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
сегодня, 17:20 Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Джавелины" отправлены в Украину, – Госдеп США
 30 апреля , 16:09
Турчинов назвал рекордную сумму на оборону в бюджете-2017
 25 декабря 2016 , 16:50
Топ-10 самых посещаемых арен Европы в сезоне-2016/17
 18 декабря 2016 , 00:03
Звезда "Баварии" фотофактами уничтожил арбитров матча "Реал" – "Бавария"
 19 апреля 2017 , 10:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук