К Путину обратилось восемь граждан РФ с просьбой обменять их на украинцев

Восемь граждан России, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Украине, написали сегодня заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой посодействовать возвращению на родину путем обмена на содержащихся в РФ украинских политзаключенных.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (ГУ "Черкасская исправительная колония № 62"), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ "Дрогобычская исправительная колония "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одесское учреждение исполнения наказаний №21"), Виктор Агеев (ГУ "Роменская исправительная колония №56"), Олег Доронин (ГУ "Городищенская исправительная колония №96"), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ "Житомирское учреждение исполнения наказаний №8")", – говорится в сообщении.



Она также отметила, что эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию Президента РФ.

Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании.