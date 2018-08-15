До Путіна звернулися вісім громадян РФ з проханням обміняти їх на українців

Вісім громадян Росії, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні, написали сьогодні заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням посприяти поверненню на батьківщину шляхом обміну на утримуваних в РФ українських політв'язнів.

Про це повідомляє уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Сьогодні такі заяви написали Вячеслав Висоцький (ГУ "Черкаська виправна колонія № 62"), Валерій Іванов та Олександр Валехидіс (ГУ "Дрогобицька виправна колонія "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одеська установа виконання покарань №21"), Віктор Агєєв (ГУ "Роменська виправна колонія №56"), Олег Доронін (ГУ "Городищенська виправна колонія №96"), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ "Житомирська установа виконання покарань №8")", – йдеться у повідомлені.

Вона також зазначила, що ці листи також будуть відправлені до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до Адміністрацію Президента РФ.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов не буде писати президенту РФ Володимиру Путіну прохання про помилування.