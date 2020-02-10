К украинскому активисту Приходько в Крыму не пускают родственников и священника

Российские оккупанты задержали украинского активиста Олега Приходько в Крыму еще в октябре 2019 года. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове. Это привычное для россиян обвинение, по которому они задерживают людей, имеющих проукраинские настроения в Крыму. К Приходько, которого удерживают за решеткой, оккупанты не пускают ни родственников, ни священников.

Это нарушает даже минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые ООН. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграмм-канале.

Раньше: На колени – только перед Богом, – политзаключенный Приходько обратился к украинцам из-за решетки

Олегу Приходько не позволяют реализовать право на свидание,

– отмечает она.

Так, с Приходько, в частности, не может увидеться архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Кроме того, политзаключенные не имеют постельных принадлежностей, питания, а также зимней теплой одежды.

Российские тюремщики также привычно для них игнорируют проблемы со здоровьем, возникающие у украинских пленников. Надлежащую медицинскую помощь им никто не предоставляет.

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Что известно о задержании Олега Приходько: