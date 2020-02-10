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      К украинскому активисту Приходько в Крыму не пускают родственников и священника

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      Олег Приходько / Радио Свобода

      Российские оккупанты задержали украинского активиста Олега Приходько в Крыму еще в октябре 2019 года. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове. Это привычное для россиян обвинение, по которому они задерживают людей, имеющих проукраинские настроения в Крыму. К Приходько, которого удерживают за решеткой, оккупанты не пускают ни родственников, ни священников.

      Это нарушает даже минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые ООН. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграмм-канале.

      Раньше: На колени – только перед Богом, – политзаключенный Приходько обратился к украинцам из-за решетки 

      Олегу Приходько не позволяют реализовать право на свидание,
      – отмечает она.

      Так, с Приходько, в частности, не может увидеться архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

      Кроме того, политзаключенные не имеют постельных принадлежностей, питания, а также зимней теплой одежды.

      Российские тюремщики также привычно для них игнорируют проблемы со здоровьем, возникающие у украинских пленников. Надлежащую медицинскую помощь им никто не предоставляет.

      Смотрите также: До сих пор не могу наесться, боюсь общаться с людьми: откровенное интервью с экс-пленником (18+)

      Что известно о задержании Олега Приходько:

      • В дом украинского активиста в оккупированном Крыму вечером 9 октября 2019 года ворвались представители ФСБ. Его вместе с женой Любой вывезли в неизвестном направлении. Днем 10 октября стало известно, что украинца удерживают в здании, которое себе присвоила российская ФСБ.
      • Его обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже у Приходько оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и тому подобное.
      • Приходько отправили за решетку – сначала до 10 декабря 2019 года, затем этот срок продлили.
      • До этого российские силовики уже не раз задерживали активиста. Так, например в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Людмила Денисова Заложники Украинцы в плену РФ
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